Broos: "Verdorie. Ik heb iets verwezenlijkt op wereldvlak"

8/02/17 - 08u00

Straffer wordt het niet. Knotsgekker evenmin - als bij een rockster smeken groupies om een foto en meer. Hugo Broos (64) ondergaat het allemaal met de glimlach. Je zou voor minder. God in Kameroen, herrezen in België. "En ja, dan sta je daar plots ook onnozel te doen, hé."

Kameroen-legende Roger Milla zei zondag: "Hugo Broos zal snel weten hoe we hier feestvieren." Wel, is het ook maar in iets te vergelijken met vroegere titelfeestjes of jullie onthaal na Mexico '86?

"Helemaal niet. Na Mexico '86 was er wel een groot feest op een propvolle Brusselse markt, maar we vierden bijlange niet zo uitbundig als de Afrikanen. Die springen, dansen, zingen... Ze zijn zó blij dat niets hen te veel is of onnozel lijkt. En het gaat hen allemaal goed af, hé. (enthousiast) Maandag was het hier echt een 'zottekot' - de busreis van het vliegveld tot het centrum duurde 4 uur, terwijl je er anders minder dan een uurtje over doet. Er stond een massa volk langs de weg. Dat er geen ongevallen gebeurd zijn, is me nog steeds een raadsel. Ik zag mensen alle risico's van de wereld nemen om toch maar in de buurt van onze bus te geraken. Was de deur open gegaan, ze knuffelden ons dood. (blaast) Ik mag er niet aan denken dat er iets fout zou gelopen zijn. Weet je dat er op een bepaald moment een moeder met een baby van een paar maanden oud aan het meelopen was? Echt, ik heb de gekste dingen gezien, en het bleef maar duren."



En 't is nóg niet afgelopen. Straks wordt u bij de president verwacht.

"Inderdaad. Er staat ook een stadstour gepland in een bus of een grote vrachtwagen. Als dat maar goed komt. (lacht) Ik hou mijn hart al vast."



Die zotte taferelen werken blijkbaar wel aanstekelijk. We zagen u na de halve finale in de kleedkamer dansen op tafel.

(lacht) "De jongens hadden het al een paar keer gevraagd. Tussen twee trainingen in zetten die mannen Afrikaanse muziek op en beginnen ze te dansen. Ik ben niet zo'n uitbundig type, maar na de halve finale kon ik het niet laten. En ja, dan sta je daar plots ook onnozel te doen, hé."



Beseft u eigenlijk al wat uw verwezenlijkt heeft?

"Nu pas. Ik heb nog nooit zoveel lof gekregen, laat staan zo vaak in de krant gestaan. Het doet me wel iets. Verdorie. Ik heb iets verwezenlijkt op wereldvlak. Alleen het winnen van de wereldbeker is hoger - dat zit er niet in, denk ik. Maar alles wat nu nog komt, zal minder zijn.



