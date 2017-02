Nainggolan helpt Roma met goal aan klinkende zege, Dzeko stoot Mertens van de troon

Door: redactie

7/02/17 - 23u17

Nainggolan scoorde de 3-0 na een knappe counter. © epa.

video AS Roma heeft op de 23e speeldag in de Italiaanse Serie A een eenvoudige thuisoverwinning geboekt. De Romeinen stuurden Fiorentina met 4-0 naar huis. Nainggolan was met een (knap) doelpunt andermaal belangrijk voor de Romeinen.