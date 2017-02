Thorgan Hazard helpt Gladbach met strafschopgoal ronde verder in DFB Pokal

Door: redactie

7/02/17 - 23u15 Bron: Belga

Hazard was weer belangrijk voor Gladbach. © BELGAIMAGE.

Het Mönchengladbach van Thorgan Hazard heeft zich vanavond ten koste van tweedeklasser Greuther Fürth gekwalificeerd voor de kwartfinales van de DFB Pokal. Onze landgenoot legde vanop de stip de 0-2 eindstand vast nog voor de pauze.

Borussia Mönchengladbach, waar Thorgan Hazard de volledige wedstrijd speelde, had al bij de pauze zijn schaapjes op het droge. Wendt zette 'Die Fohlen' na twaalf minuten op de goede weg en iets voorbij het halfuur tekende onze landgenoot Thorgan Hazard na een strafschop voor de dubbele voorsprong. Hazard werd na afloop van de partij uitgeroepen tot 'Man of the Match'.



Ook Bayern München bekert verder in de DFB-Pokal. De titelhouder klopte in de achtste finales Wolfsburg, met Koen Casteels in doel, met 1-0. Douglas Costa scoorde na 17 minuten het enige doelpunt van de partij.