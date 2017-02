Ricardo Quaresma blijft tot 2020 bij Besiktas

Door: redactie

7/02/17 - 21u13

© photo news.

De Portugese international Ricardo Quaresma heeft zijn contract bij Besiktas tot 2020 verlengd. Dat heeft de Turkse club bekendgemaakt. De 33-jarige aanvaller voetbalt sinds 2015 voor de club uit Istanboel.

"Ik ben fier om bij dit groot team te spelen", reageerde Quaresma via zijn Instagram-profiel. "Besiktas voor immer en altijd."



De Portugees scoorde dit seizoen in zeventien matchen een goal en gaf negen assists. In het verleden verdedigde hij onder meer de kleuren van Barcelona, Inter Milaan, Chelsea en Porto. Afgelopen zomer won Quaresma met zijn land het EK in Frankrijk.



Besiktas staat na negentien speeldagen op kop in de Turkse eerste klasse met 44 punten. Eerste achtervolger Istanbul Basaksehir telt twee punten minder. Galatasaray (39 punten) en Fenerbahçe (35 punten) volgen op plaats drie en vier.