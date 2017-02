Belgische Braziliaan Pereira schiet Granada met pareltje weg van laatste plaats

Door: redactie

6/02/17

video Granada heeft vanavond afstand gedaan van de laatste plaats in La Liga. De Belgische Braziliaan Andreas Pereira bezorgde zijn ploeg met een weergaloos doelpunt in de zeventiende minuut een overwinning op Las Palmas, 1-0.

Andreas Pereira werd geboren in Duffel en speelde in zijn jeugdjaren voor KSVK United, PSV en Manchester United. Hij was ook verscheidene keren actief voor de Belgische U16 en U17, maar koos in 2014 toch voor Brazilië. Dit seizoen probeert hij zijn nog prille carrière te lanceren bij de Spaanse laagvlieger Granada. Pereira werd voor één seizoen uitgeleend door Manchester United waar hij onder Mourinho nog niet aan de bak kwam.



Bij Granada maakte de 21-jarige Belgische Braziliaan vanavond zijn derde doelpunt. Eerder trof hij al tegen Sevilla en Espanyol raak. Zijn pareltje, een heerlijke volley tegen Las Palmas, volstond meteen voor de zege. Het was voor Granada pas de tweede driepunter dit seizoen. De ploeg van trainer Lucas Alcaraz stuntte begin december in eigen huis tegen Sevilla (2-1). Met 13 punten uit 21 duels staat Granada nu naast Sporting Gijon op een 18e plaats. Osasuna is met 10 punten de nieuwe hekkensluiter in La Liga.