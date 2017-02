Casillas kan het nog steeds en toont met deze wereldsave zijn klasse

Lander Verhoeven

© getty.

video Iker Casillas is ondertussen al 35 jaar, maar nog niet versleten. Dit bewees hij nog eens zaterdagavond tijdens de match Porto-Sporting Lissabon.

De Spanjaard Casillas was één van de beste doelmannen ter wereld tijdens zijn periode bij Real Madrid. Nu is hij aan het uitbollen bij Porto. Maar ook in Portugal laat hij nog steeds zijn klasse zien. Zo was hij zaterdagavond de held in de Portugese topper. In de blessuretijd pakte hij, bij een 2-1 voorsprong, uit met een wereldsave. Het was niet enkel een super reflex maar ook nog eens een broodnodige save om de drie punten thuis te houden. Door deze klasseflits blijven de Draken in het spoor van leider Benfica.