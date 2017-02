Jonge Nederlander komt uit de kast en Dries Mertens hielp hem daarbij

Door: redactie

video Heroes of Football, een Europese bewustwordingscampagne die het taboe rondom homosekssualiteit in het voetbal wil doorbreken, heeft een mooi succes geboekt. Danilo, een jonge Nederlander die láng twijfelde om zijn seksuele geaardheid bekend te maken, kwam uit de kast. Hij deed zijn verhaal aan zijn vrienden en aan Rode Duivel Dries Mertens, die zijn schouders onder het project heeft gezet.

"De moeilijkste woorden in het Nederlands - zoals bijvoorbeeld meteorologisch of bavarois - kon ik uitspreken", verklaarde Danilo. "Maar de simpele woorden 'ik ben homo', dát lukte me heel lang niet."



Met dank aan Heroes of Football en Dries Mertens zette Danilo zijn schroom echter opzij. "Jij bent een mooi voorbeeld voor iedereen", stak Mertens de amateurspeler een hart onder de riem. "Het is mooi om te zien hoe gelukkig je nu bent."



"Door jongens zoals jij, denk ik dat het (= een 'coming out') positiever worden bekeken en ook worden aanvaard. Eén of twee voetballers die uit de kast komen, dat is voorlopig niet genoeg. Meer voetballers moeten dit durven", besloot Mertens.