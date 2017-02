Boyata en Celtic 27 punten los in Schotland door hattrick invaller Dembélé

Lander Verhoeven

Moussa Dembélé © photo news.

video Gisterenmiddag heeft het Celtic van Dedryck Boyata hun leidersplaats nog maar eens versterkt. Door hun overwinning tegen St Johnstone hebben ze nu een kloof van 27 punten met de nummer twee in de stand. Het was vooral de jonge spits Moussa Dembélé die voor een glansprestatie zorgde.

Celtic is al het hele seizoen ongeslagen en ook dit weekend bleven de Schotten doorgaan op dit elan. Met Boyata 90 minuten in de basis, wonnen ze met 2-5 van St Johnstone. De overwinning hebben ze vooral te danken aan invaller Dembélé. De Franse belofte international is al een tijdje in bloedvorm en kon al rekenen op interesse van verschillende topclubs. Na gisteren zullen er nog meer ploegen in de rij komen staan.



De spits viel in na 14 minuten in de tweede helft bij een 2-1 achterstand. Hij had maar twee minuten nodig om zijn eerste goal te maken vanop de stip. 24 minuten later prikte hij zijn derde binnen en zorgde hij via een hattrick voor de eindstand van 2-5 voor Celtic. Tussendoor maakte Scott Sinclair nog de 2-4. Vooral de tweede goal van Dembélé kwam er na een mooie actie. Zo kreeg hij de bal via een rabona op een presenteerblaadje.