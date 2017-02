Agüero legt lot in handen van clubleiding Manchester City

Door: redactie

6/02/17 Bron: ANP

Sergio Agüero. © getty.

Als het aan Sergio Agüero ligt speelt hij nog langere tijd bij Manchester City, maar de Argentijn beseft ook dat die beslissing niet aan hem is.

The Citizens wonnen gisteren in extremis met 2-1 van Swansea City, het Braziliaanse toptalent Gabriel Jesus tekende voor beide doelpunten. De negentienjarige winteraankoop speelde voor het tweede duel op rij op de plek van Agüero, die zondag net als tegen West Ham United pas laat in de wedstrijd mocht invallen.



"De komende drie maanden zal ik de club helpen waar ik kan, daarna moeten zij maar bepalen of er hier nog plek is voor mij", sprak de 28-jarige Agüero na afloop tegenover Engelse media. "Ik wil blijven, zeker. Ik heb nog een contract voor drie jaar en ben hier blij. Ik moet gewoon wachten op mijn kans, na dit seizoen zien we wel verder."