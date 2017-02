Talloze missers breken (bleke) De Bruyne en co bijna zuur op, maar Jesus voorkomt puntenverlies

Thomas Lissens

Manchester City heeft bijna onnodig puntenverlies geleden tegen Swansea City. De 'Citizens' van Pep Guardiola waren vooral in de eerste helft indrukwekkend, maar ze misten veel te veel kansen. Daardoor betaalde City in de tweede helft nog bibbergeld en in minuut 81 haalde Sigurdsson de trekker over: 1-1. City leek op weg naar puntenverlies, maar in de toegevoegde tijd zorgde Jesus toch nog voor de 2-1. Kevin De Bruyne speelde niet zijn beste partij en de Rode Duivel werd na 78 minuten vervangen. Vincent Kompany bleef op de bank.

Guardiola koos voorin voor een trio (Sane, Gabriel Jesus, en Sterling) dat het ook lang niet onaardig zou doen op de sprintnummers van de Olympische Spelen. En die keuze van de Spanjaard - die Agüero toch opnieuw op de bank liet starten - resulteerde al snel. Man. City drukte Swansea stevig terug op eigen helft en na ruim tien minuten stond Jesus op de goede plaats om Fabianski een eerste keer te verschalken.



En ook nadien kregen de 'Citizens' kans na kans. De bezoekende verdedigers wisten bij momenten niet wat hen overkwam en het mocht gerust een wonder genoemd worden dat het 'maar' 1-0 stond bij rust. De afwerking was het enige mankement van de lichtblauwe geoliede machine, maar een donderpreek moesten de mannen van Guardiola bij rust niet verwachten. Lees ook Arsenal-middenvelder Alex Oxlade-Chamberlain in problemen na twitterblunder

De dribbel van het seizoen



