Liverpool blijft maar kwakkelen in 2017 en Mignolet is ook in Hull weer beetje de pineut, Chadli en Januzaj strooien met assists

Door: Glenn Bogaert

4/02/17 - 17u50

© photo news.

Wat is dat toch met Liverpool? 'The Reds' van Jürgen Klopp blijven na een desastreuze maand januari maar sukkelen en verloren vandaag ook met 2-0 tegen... Hull City. De nummer voorlaatste in de Premier League, het schaamrood op de wangen bij Simon Mignolet en co. En de nummer twee van de Rode Duivels zal weer niet goed slapen want bij de 1-0 van Alfred N'Diaye gaf 'Big Si' toch geen al te overtuigende en doortastende indruk in een luchtduel. Tot overmaat van ramp werd het in de slotfase ook nog 2-0 via Oumar Niasse. De titel is nu helemaal foetsie voor de mannen van Anfield Road, het wordt op deze manier zelfs nog een hele opgave om de Champions League te halen.

© photo news. © photo news. © getty. Als er nog fans van Liverpool zijn die geloven in de titel dan mogen die zich nu melden. Ontnuchterend is het hoe het lange tijd machinale en impressionante team van de Duitse koning van de pressing Klopp in elkaar is gestuikt. En dat in amper één drukke maand tijd. De uitschaling in de League Cup en FA Cup, dat was al erg. Maar die povere reeks in de Premier League is pas echt een drama. Afgelopen week tegen Chelsea was de zieke patiënt nochtans aan de beterhand, maar zo gaat het maar al te vaak met Liverpool, her en der al smalend Loserpool genoemd: een hoopgevende of knappe prestatie tegen een topteam (lees: als er ruimte is om te voetballen en te combineren) en dan hopeloos onderuit tegen een kelderploeg. Tegen Swansea thuis 2-3 en vandaag tegen Hull City 2-0. Ontluisterend.



'Big Si' niet vrijuit

Een nederlaag hoefde trouwens niet tegen 'The Tigers', maar Mignolet zag hoe zijn ploegmaats in de zone van de waarheid alweer totaal onmondig waren. En dan mag je al niks slikken natuurlijk. Scoren, deed het tegen degradatie knokkende Hull echter tot twee keer toe. En bij die eerste goal (zie foto's) zag onze 'Big Si' er niet al te goed uit. Een blunder? Neen, dat niet. Maar overtuigend was zijn interventie in de lucht niet en zo tekende N'Diaye kurkdroog voor de 1-0. Zes minuten voor tijd was de koude douche compleet: Oumar Niasse, nota bene een huurling van stadsvijand Everton, met de dodelijke 2-0. Liverpool blijft met lege handen en een vierde plaats achter. Zelfs plek twee is ineens geen sinecure meer...



Lees hieronder het relaas van de andere Belgen! Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © getty. © getty. © afp.