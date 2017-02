Lukaku: "Anderlecht trekt opnieuw te weinig de kaart van de jeugd"

Romelu Lukaku. © getty.

Met 12 doelpunten in de Premier League is Romelu Lukaku ook dit seizoen goed op dreef. Een transfer in de zomer lijkt dan ook op komst. In een gesprek met Play Sports en SkySports vertelt de Rode Duivel over zijn toekomst, ex-club Anderlecht én Anthony Vanden Borre. "Ik hoop dat hij een comeback maakt."

Een prijs pakken zit er ook voor Everton dit seizoen niet in. Dat steekt bij Lukaku. "Ik word deze zomer 24 en dan begin je wel eens na te denken over wat je moet doen. Nu moeten we vol voor dat Europa Leagueticket gaan. Of we ooit een trofee kunnen winnen? Dat zal de tijd uitwijzen. Ik focus me enkel op dit seizoen", aldus Lukaku.



Onze landgenoot had het ook over Anthony Vanden Borre, die enkele weken geleden plots besliste om op zijn 29ste te stoppen met voetballen. "Ik hoop dat hij een comeback maakt. Samen met Vincent Kompany was hij een voorbeeld voor ons. Als hij dezelfde begeleiding had gekregen als ik, dan was dit allemaal niet gebeurd."



Ook de prestaties van ex-ploeg Anderlecht volgt Lukaku op de voet. "Ze trekken opnieuw te weinig de kaart van de jeugd. Youri Tielemans en Leander Dendoncker zijn er nog wel bij, maar ik ben honderd procent zeker dat ze deze zomer zullen vertrekken. Wie zijn dan de volgenden? Dat is voor mij de vraag. Als Anderlecht opnieuw zo weinig kansen geeft aan de jeugd, zullen de grootste talenten vertrekken. Op een bepaald moment hebben ze met ons ook de kaart van de jeugd getrokken en hoeveel titels hebben ze toen wel niet gepakt?"