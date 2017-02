6-3! Lukaku ontploft volledig met vierklapper in waar spektakelstuk tegen Bournemouth (en maakt zijn eerste na amper 30 tellen)

Door: Glenn Bogaert

video Hoe geweldig kan je aan een match beginnen zeg? Romelu Lukaku had thuis tegen Bournemouth amper 30 seconden nodig om na een prachtige combinatie met links de 1-0 in de verste hoek te krullen. 'Big Rom' on fire en hij deed er vlak voor het halfuur nog eentje bij voor Everton. En dat was nog maar het begin van de grote show van de monsterlijke Lukaku want hij zou uiteindelijk afklokken op maar liefst vier stuks! Bekijk HIER alvast de razendsnelle openingsgoal van onze 23-jarige landgenoot. Die evenaarde meteen de snelste goal van de Spanjaard Pedro (Chelsea) tegen Man United. Zijn vierklapper is meteen ook een historische prestatie voor een Belg. Als kers op de taart is Romelu Lukaku nu ook topschutter met 16 goals. Héél straf dit!

#ROMELUFACT - Lukaku is the second Belgium player to score a poker on the 4 top leagues after Bart Goor (10.03.2002 vs. Hamburgo)

Uiteraard willen we u ook het tweede doelpunt van Lukaku niet onthouden, dat kan u HIER in vol ornaat bewonderen. En zeggen dat hij ook nog eens aan de basis lag van de 2-0 van James McCarthy, die scoorde trouwens echt wel met een gelukje. Kijk zelf maar! 3-0 bij de rust, kat in 't bakkie voor de mannen van Ronald Koeman in het eigen Goodison Park. Al was leek dat even buiten de veerkrachtige ' Cherries' van Eddie Howe gerekend. Joshua King was jaloers op die andere ontketende spits Lukaku en deed het blauwe legioen even twijfelen met twee goals in tien minuten. Het zou toch niet waar zijn? Neen hoor, hulplijn Lukaku kwam nog eens 'to the rescue' met nog eens twee goals, fenomenaal gewoon.



Primeur voor 'Big Rom'

Een vierklapper, voor het eerst in zijn nog altijd jonge carrière. Geen Belg heeft dit hem ooit voorgedaan in de Premier League. En we kregen zowaar een tennismatch, materiaal voor de Davis Cup. Harry Arter zorgde voor de 5-3 en het spektakel was compleet toen Ross Barkley in minuut 94 (!) de eerste set afrondde. 6-3, u leest het goed. En héél speciaal: de 23-jarige Barkley juichte zowaar al nog voor hij de bal (weliswaar makkelijk) in het lege doel deponeerde. Maar we onthouden toch vooral die vier doelpunten van Romelu Lukaku. Die is doodleuk ook topschutter, move over Diego Costa, Alexis Sánchez, Zlatan Ibrahimovic en Harry Kane. Everton doet trouwens ook een uitstekende zaak in de strijd om Europees voetbal. De blauwhemden uit Liverpool prijken op een zevende plaats op twee punten van Manchester United. En met deze Lukaku in bloedvorm mogen ze alleen maar verder naar boven lonken. Als uitsmijter trakteren we u trouwens nog op de 4-2 en 5-2 van onze ontketende Rode Duivel.