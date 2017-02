Julien Vercauteren weg bij OGC Nice

Door: redactie

3/02/17 - 21u55 Bron: Belga

Julien Vercauteren op archiefbeeld bij Westerlo. © photo news.

Julien Vercauteren heeft zijn contract bij het Franse OGC Nice laten ontbinden. Dat maakte de club uit de Ligue 1 bekend op zijn website.

"Vrijdag zijn Nice en de jonge Belgische middenvelder overeengekomen om een punt te zetten achter de samenwerking", klinkt het in een mededeling. "Julien Vercauteren wil zijn carrière nieuw leven inblazen en verlaat Les Aiglons."



De 24-jarige Vercauteren verliet zijn jeugdclub SK Lierse in 2014 voor Nice, waar hij een contract tot medio 2018 ondertekende. In zijn eerste seizoen aan de Côte d'Azur speelde hij tien wedstrijden, waarin hij twee assists gaf. De aanvallende middenvelder kon zich evenwel niet doorzetten en werd eind december 2015 voor een half seizoen uitgeleend aan Westerlo. Vercauteren paste bij zijn terugkeer in Nice ook niet in de plannen van coach Lucien Favre, die er sinds het begin van dit seizoen aan de slag is. Hij haalde slechts twee keer het wedstrijdblad en verzamelde nog geen speelminuten. Ook de wintermercato bracht geen soelaas, waarop Vercauteren vroeg zijn contract te laten ontbinden.