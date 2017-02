Van mirakel tot nachtmerrie: Leicester vorig jaar op kop, nu vechten tegen degradatie

Marie Rutsaert

Wat een verschil kan een jaar maken! Vorig jaar rond deze tijd had Leicester de eerste plaats in de Premier League opgeëist, nu staan ze op een pijnlijke 16e plaats. Swansea City heeft evenveel punten, Crystal Palace volgt op twee punten, Hull City op vijf en rode lantaarn Sunderland op 6 punten. De druk op de spelers is groot, maar de druk op Claudio Ranieri, onlangs nog verkozen tot 'FIFA Coach van het Jaar' is nog groter. Zondag wacht de belangrijke thuismatch tegen Manchester United.

Leicester speelt niet als het sprookjesteam van vorig jaar. De transferperiode zorgde bij de troepen van Ranieri niet voor grote veranderingen, maar andere ploegen wisselden wel spelers en trainers. Heel lang leek het dat Leicester vrij veilig bleef, omdat de ploegen onder hen nog meer punten morsten, maar de pas aangestelde coaches Paul Clement (Swansea City) en Marco Silva (Hull City) lijken het tij bij hun clubs te kunnen keren. En dat, zo schrijft The Daily Mail, is voor Ranieri een dubbel probleem.



Het eerste is eenvoudig: de kloof is gedicht, het veiligheidsnet is weg. Op dit moment is één enkele gewonnen of verloren match mogelijk genoeg om echt in de degradatiezorgen te zitten. Het is voor Leicester erop of eronder.



Het tweede probleem is het vertrouwen tussen de trainer en de eigenaar. Ranieri had na het mirakel van vorig jaar heel wat krediet opgebouwd, maar hoelang en hoe diep mag de Italiaan zakken voor hij zijn boeltje moet pakken? Vichai Srivaddhanaprabha zal de positieve tendens bij de andere hekkensluiters opmerken. De Thaise eigenaar van de club zal er zijn conclusies uittrekken. Srivaddhanaprabha heeft de afgelopen jaren bij Leicester enorm veel geduld getoond, iets wat velen toeschrijven aan zijn boeddhistisch geloof. Maar hij is en blijft een staalharde zakenman en zijn voetbalclub is meer waard in de Premier League dan in The Championship.