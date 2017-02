Atleticoverdediger Lucas Hernandez is opgepakt na huiselijk geweld

Lander Verhoeven

3/02/17 - 12u24 Bron: Belga

Lucas Hernandez © epa.

De Franse verdediger Lucas Hernandez, die uitkomt voor Atletico Madrid, is gisterennacht door de Spaanse politie opgepakt. Na een avondje uit gaf hij in een dronken toestand enkele klappen aan zijn vriendin. Agenten kwamen omstreeks 2u30 naar de woning van het koppel en pakten de 20-jarige belofte op.

Hernandez bracht de rest van de nacht door achter tralies. Hij wordt in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter geleid. Die beslist over zijn verdere aanhouding.



Volgens het dagblad El Pais moest de partner van Hernandez naar het ziekenhuis worden gebracht voor verzorging. Ze zou wel geen klacht hebben ingediend.



De 20-jarige Hernandez is bij Atletico Madrid een ploegmaat van Yannick Carrasco. De centrale verdediger geldt als een grote belofte en mocht van coach Diego Simeone dit seizoen al elf keer opdraven in de eerste ploeg.