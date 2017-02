Arsenal is Aaron Ramsey drie weken kwijt

Door: redactie

3/02/17 - 12u45 Bron: Belga

© photo news.

Aaron Ramsey staat door een kuitblessure drie weken aan de kant. Dat bevestigde Arsène Wenger, zijn coach bij Arsenal, vandaag tijdens een persmoment.

De Welshe middenvelder kwetste zich woensdag in de verloren competitiematch tegen Watford (1-2). Hij moest toen al na 19 minuten worden gewisseld.



"We verwachten dat hij 21 dagen out is. We hebben op dit moment niet veel overschot, maar er zijn ook jonge spelers die het goed doen", vertelde de Franse trainer.



Arsenal staat na 23 speeldagen op de derde plaats in de Premier League met 47 punten, evenveel als Tottenham. Leider Chelsea heeft 9 punten voorsprong.