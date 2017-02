Theo Bongonda (ex-Essevee) mag nog steeds dromen van finale Copa del Rey na brilscore tegen Alaves

Bewerkt door: Glenn Bogaert

2/02/17 - 23u10 Bron: Belga

Celta de Vigo en Alavés hebben elkaar vandaag in de heenwedstrijd van de halve finales van de Copa del Rey perfect in evenwicht gehouden. De partij werd afgefloten zoals ze begon: 0-0. Ex-speler van Zulte Waregem Theo Bongonda werd bij Celta na 69 minuten naar de kant gehaald.

In een gesloten wedstrijd speelden beide teams vooral met de gedachte om niet te verliezen. De terugwedstrijd volgende week zal uitsluitsel brengen welke ploeg naar de finale mag. Onze 21-jarige landgenoot Bongonda mag in ieder geval nog dromen van een topaffiche in de finale.



In de andere halve finale strijden namelijk twee kleppers om een plaats in de eindstrijd: titelverdediger Barcelona en Atlético Madrid. 'Barça' won gisteren de heenwedstrijd in Vicente Calderon met 1-2. Ook die return staat voor volgende week gepland.