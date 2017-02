TAS schorst concurrent van Leon Bailey bij Leverkusen voor vier maanden na contractbreuk

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Het Tribunaal voor de Sport (TAS) heeft Leverkusenmiddenvelder Hakan Calhanoglu voor vier maanden geschorst. Dat maakte het TAS vandaag bekend in een persbericht. Calhanoglu moet ook een boete van 100.000 euro betalen aan de Turkse club Trabzonspor, door wie hij beschuldigd wordt van contractbreuk.

Trabzonspor bond de kat aan de bel in april 2013. Calhanoglu had in 2011 immers zijn contract bij Karlsruher SC, zijn opleidingsclub, verlengd, terwijl Trabzonspor hem een tekenpremie van 100.000 euro had betaald om bij hen te tekenen. Nadien speelde de ondertusse 22-jarige Calhanoglu ook nog voor Hamburg (2013-2014) en sinds de zomer van 2014 is hij aan de slag bij Bayer Leverkusen.