Slaat Man United weer keihard toe? "Persoonlijk akkoord met Griezmann"

Door: redactie

2/02/17 - 17u44 Bron: AD, The Independent

© getty.

Diverse buitenlandse media maken gewag van een transfer van Antoine Griezmann naar Manchester United. Niet nu uiteraard, wel volgende zomer. De 25-jarige Franse sterspeler van Atlético Madrid zou na een lange onderhandeling met de club van Marouane Fellaini een akkoord bereikt hebben over een overgang naar Old Trafford.

Goudhaantje en ploegmaat van Yannick Carrasco zou in Engeland maar liefst 17 miljoen euro kunnen verdienen, daarmee zal hij hetzelfde bedrag opstrijken als zijn peperdure landgenoot Paul Pogba. Griezmann heeft bij Atlético nog een contract tot juni 2021.



Vraag is natuurlijk of Manchester United en de Spaanse topclub het ook eens geraken over de transfersom. Die zou maar liefst 100 miljoen euro bedragen, al lijken 'The Red Devils' wel degelijk bereid om die hoge som op tafel te leggen voor de man die dit seizoen al 8 keer scoorde in 19 matchen. Griezmann maakte afgelopen zomer vooral furore op het EK in Frankrijk en lijkt zijn toptoernooi volgende zomer te verzilveren met een lucratieve transfer naar de club van José Mourinho.