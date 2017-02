Pep Guardiola vergelijkt Braziliaans goudhaantje Jesus met een watermeloen

Door: redactie

Kevin De Bruyne dirigeerde Manchester City gisteren in zijn 50ste Premier League-match naar een eenvoudige 0-4 overwinning. 'King Kev' opende op het kwartier de score, maar ook kersverse aanwinst Gabriel Jesus liet zich opmerken. De 19-jarige wonderboy, in januari overgekomen van Palmeiras, maakte meteen indruk met een goal en een assist. Na afloop van de partij was trainer Pep Guardiola vol lof over Jesus. "Hij is als een watermeloen. Je moet hem open doen om te zien of hij goed is of niet. Zijn toekomst oogt goed. Hij is een vechter met torinstict. Hij heeft vele dromen over wat hij wil bereiken in zijn carrière. Hij wil iets betekenen in de voetbalwereld en we gaan proberen dat hij dat bij ons kan realiseren."



De komst van Jesus is mogelijk wel slecht nieuws voor Sergio Agüero. De Argentijnse schutter was volledig fit, maar moest tegen West Ham vanaf de zijlijn toekijken. "Agüero blijft bijzonder belangrijk voor ons. Dat weet hij en wij weten ook dat we zonder zijn succes niet zouden slagen. Ik overleg met mijn staf en samen nemen we een beslissing over wie speelt. Dat hangt in grote mate af van de prestaties in het verleden. In deze bomvolle kalender is het onmogelijk om altijd met altijd dezelfde spelers op te stellen", aldus Guardiola.