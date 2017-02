Pizzabakker Dries Mertens leert de kneepjes van het vak: "Er kan niet genoeg mozzarella op liggen"

Door: redactie

Flankaanvaller, tweede spits, 'valse 9' en nu ook pizzabakker. We hebben het over Dries Mertens die dit seizoen bijzonder hoge toppen scheert bij Napoli. De Rode Duivel trof in 20 competitiewedstrijden liefst 13 keer raak en is topscorer van de Partenopei. Maar wat blijkt nu? De 29-jarige Leuvenaar kan ook aardig uit de voeten als pizzamaker. Op een video op de Facebookpagina van de Napolitaanse pizzeria 'For o' Mar' is te zien hoe Mertens zijn eigen pizza klaarmaakt met de hulp van eigenaar Enzo Capassa. "Ik hou enorm van mozzarella, er kan niet genoeg op liggen", horen we de Rode Duivel onder meer zeggen. Het resultaat kunt u zelf ontdekken in onderstaande video.