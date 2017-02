Gekwelde Mourinho haalt nog eens uit na 0-0 tegen Hull: "Je snapt niets van voetbal"

Door: redactie

2/02/17

© BBC.

video José Mourinho heeft zich na het teleurstellende gelijkspel van Manchester United tegen Hull City (0-0) weer eens beklaagd over de arbitrage. Volgens de Portugese manager deed de scheidsrechter woensdagavond op Old Trafford, waar ManU aantrad zonder Marouane Fellaini, niets aan het tijdrekken van de tegenstander. "Dat kan ik Hull City niet verwijten, zij vechten tegen degradatie en elk punt is dan een bonus", zei Mourinho. "Maar als we 35 tot 40 minuten per helft hebben gevoetbald, is dat veel."