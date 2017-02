Wullaert langer bij Wolfsburg

Door: Pieter-Jan Calcoen

2/02/17

Tessa Wullaert (23) heeft een akkoord bereikt om haar aflopende contract bij Wolfsburg te verlengen. De spits van de Red Flames zal eerstdaags haar handtekening zetten onder een nieuwe overeenkomst voor één seizoen. In haar eerste jaar in Duitsland zat Wullaert regelmatig op de bank, maar intussen komt ze meer aan spelen toe en is ze naar eigen zeggen "gelukkig" bij Wolfsburg.