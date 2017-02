Atlético Madrid knokt terug na prachtgoals Messi en Suarez (1-2)

Door: redactie

1/02/17 - 21u55

© getty.

video In de halve finales van de Copa del Rey, de Spaanse voetbalbeker, heeft Barcelona in en tegen Atlético Madrid al een mooie voorsprong bij elkaar gevoetbald. Op twintig minuten van het einde staan de Catalanen 1-2 voor in Vicente Calderón. De doelpunten kwamen van de gouden voeten van Suarez en Messi (zie video's onderaan!). In de tweede helft kopte Griezmann de aansluitingstreffer binnen.