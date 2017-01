Lukaku en Biglia plaatsen zich met Lazio voor halve finales Coppa Italia na winst tegen Inter

Door: redactie

31/01/17 - 23u23 Bron: Belga

Lucas Biglia. © getty.

Lazio Roma heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. Lazio versloeg vandaag in de kwartfinales Inter met 1-2. Jordan Lukaku viel een kwartier voor tijd in bij de bezoekers.

Via een goal van Anderson (20.) en een penaltytreffer van voormalig Anderlecht-speler Lucas Biglia (56.) leek Lazio op weg naar een eenvoudige zege. De aansluitingstreffer van Brozovic (84.) bracht opnieuw spanning in de partij, maar de hoofdstedelingen hielden stand.



Lazio voegt zich bij Napoli en Juventus, die zich vorige week kwalificeerden. Morgen staat de laatste kwartfinale tussen AS Roma en Cesena op het programma.