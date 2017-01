Vijfdeklasser Sutton door het dolle heen wanneer Arsenal uit trommel komt in FA Cup

Door: redactie

Afgelopen weekend werd de vierde ronde van de FA Cup afgewerkt. Grootste verrassing daarbij was de nederlaag van Liverpool in eigen huis tegen tweedeklasser Wolverhampton Wanderers (1-2). Vandaag werd er geloot voor de achtste finales en daar kwamen niet meteen heel interessante affiches uit de bus. Manchester United trekt naar Blackburn Rovers, terwijl Chelsea op bezoek gaat bij Wolverhampton. Kevin De Bruyne en Vincent Kompany maken de verplaatsing naar Huddersfield Town en de Spurs-Belgen nemen het op tegen Fulham.



Arsenal lijkt er het beste vanaf te komen. Terwijl alle andere topploegen een tweedeklasser ontmoeten, nemen de Gunners het op tegen Sutton United dat uitkomt in de National League oftewel het vijfde (!) niveau in Engeland. Bij Sutton, dat in de vorige ronde Leeds uitschakelde, waren ze uiteraard door het dolle heen nadat Arsenal uit de trommel kwam (zie video hieronder). Of coach Wenger en zijn troepen even blij zijn, valt maar af te wachten. De infastructuur en dan vooral de kleedkamers van de Engelse amateurs ogen - in vergelijking met het Emirates - wel heel klein en primitief. Bovendien biedt het stadion Gander Green Lane amper plaats aan 5.000 toeschouwers.



Achtste finales FA Cup:

Burnley - Lincoln City

Fulham - Tottenham Hotspur

Blackburn Rovers - Manchester United

Sutton United - Arsenal

Middlesbrough - Oxford United

Wolverhampton Wanderers - Chelsea

Huddersfield Town - Manchester City

Millwall - Derby County/Leicester City