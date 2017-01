Shakhtar verplaatst thuisduels van Lviv naar Kharkiv

Door: redactie

Shakhtar Donetsk zal voortaan zijn thuiswedstrijden afwerken in Kharkiv, een industriestad in het oosten van Oekraïne. Sinds het begin van het gewapend conflict in 2014 in de regio was de Oekraïense topclub verhuisd naar Lviv, in het westen van het land en meer dan 1.000 km verwijderd van Donetsk.