Dennis Praet is een snelle leerling: na eerste goal voor Sampdoria volgt meteen Italiaans interview

Lander Verhoeven

30/01/17 - 12u31

© Twitter Sampdoria.

video Sampdoria heeft gisteren met 3-2 gewonnen van het AS Roma van Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen. Dennis Praet scoorde de 1-1 en maakte zo zijn eerste doelpunt ooit voor Sampdoria. Na de match gaf de voormalige Gouden Schoen een interview in het Italiaans, dit na amper 5 maanden in Italië. En Praet trok zich meer dan behoorlijk uit de slag.

Dennis Praet zit sinds de zomer van 2016 bij het Italiaanse Sampdoria. Net zoals de club (Sampdoria staat pas 13de) was ook Praet nog niet overtuigend aan zijn eerste seizoenshelft begonnen. Tot gisteren had de voormalige Anderlechtspeler nog maar 1 assist gegeven in 17 matchen. Dat zijn magere statistieken voor een middenvelder. Op de 22ste speeldag kon hij dan eindelijk de ban breken en scoorde hij zijn eerste treffer van het seizoen. Lees ook Praet scoort zijn eerste voor Sampdoria en legt het Roma van Nainggolan en Vermaelen over de knie



