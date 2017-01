Mertens scoort dankzij flaterende doelman, maar Napoli niet voorbij laagvlieger

© ap.

Napoli, met Dries Mertens negentig minuten tussen de lijnen, heeft vanavond geen afstand kunnen nemen van staartploeg Palermo. De Rode Duivel maakte in de tweede helft de 0-1 achterstand ongedaan, maar verder kwam Napoli niet.

Napoli begon zeer slecht aan de match. Nestorovski kopte de bezoekers al na zes minuten op voorsprong. Napoli maakte jacht op de gelijkmaker, maar scoren lukte aanvankelijk niet. Dries Mertens trof via de voet van doelman Posavec de deklat. In de 66ste minuut kreeg de thuisploeg loon naar werken. Doelman Posavec liet een relatief eenvoudig schot van Mertens door de benen glippen. Voor de Rode Duivel was het al zijn dertiende competitiedoelpunt dit seizoen. In de slotfase kwam Insigne tegen tien bezoekers dicht bij de winnende treffer, maar de winger duwde de bal rakelings naast.



In de stand blijft Napoli derde met 45 punten. Dat zijn zes eenheden minder dan leider Juventus. Palermo is negentiende en voorlaatste met elf punten.