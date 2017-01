Real Madrid wint ruim van Sociedad en loopt vier punten uit

© reuters.

Real Madrid heeft op speeldag 20 van de Primera Division met 3-0 gewonnen van Real Sociedad. Vlak voor de pauze opende Kovacic de score en in de tweede helft diepten Ronaldo en Morata de voorsprong verder uit. De Koninklijke zet, met een match minder op de teller, eerste achtervolgers Barcelona en Sevilla op vier punten. Is de race al gelopen?

Real Madrid kon door het puntenverlies van Barcelona eerder vandaag vier punten uitlopen in het klassement en die kans heeft De Koninklijke niet laten liggen. Nochtans hadden de Madrilenen het aanvankelijk niet onder de markt met een stug Real Sociedad, dat vijfde staat in het klassement en vecht om een CL-ticket. Pas in de slotfase van de eerste helft kraakte Real Madrid de bezoekende code. Ronaldo duwde de bal tussen twee verdedigers richting Kovacic en die vloerde doelman Rulli met een lage schuiver. De bezoekers reageerden via Juanmi, maar zijn schot zoefde voorlangs.



Knappe treffer CR7

Vroeg in de tweede helft verdubbelde Ronaldo de score. Op aangeven van Kovacic lepelde CR7 de bal heerlijk over doelman Rulli. Boeken dicht voor de bezoekers uit het Baskenland, die een kwartier voor affluiten met z'n tienen verder moesten na de tweede gele kaart voor Martínez. In de slotfase kopte invaller Morata een voorzet van Vázquez tegen de touwen. De thuisploeg kwam niet meer in de problemen en kan met vertrouwen toeleven naar de match tegen Celta de Vigo, nota bene de ploeg die Real Madrid uit het bekertoernooi kegelde.