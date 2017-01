Thorgan Hazard kan eindelijk nog eens winnen met Mönchengladbach

Door: redactie

Belgen in buitenland Borussia Mönchengladbach heeft zaterdagavond met 2-3 gewonnen op bezoek bij Bayer Leverkusen op de achttiende speeldag van de Duitse Bundesliga. Het team van Thorgan Hazard stond bij de rust 2-0 in het krijt, maar kon de scheve situatie nog helemaal rechtzetten in de tweede helft. Het was al van 11 december geleden dat 'Die Fohlen' nog eens konden winnen.

Mönchengladbach-coach Dieter Hecking had voor Thorgan Hazard een basisplaats op de linkerflank in petto voor de wedstrijd in en tegen Leverkusen. De eerste helft verliep niet goed voor Hazard en co, want bij de rust stond het 2-0 voor Leverkusen na doelpunten van Jonathan Tah (31.) en Javier 'Chicarito' Hernandez (34.). Mönchengladbach kwam goed uit de kleedkamers en Hazard kon ei zo na de aansluitingstreffer op het bord zetten. Die aansluitingstreffer kwam er toch in de 52e minuut toen Gladbach-aanvoerder Lars Stindl de bal geweldig op de slof nam en voorbij Leverkusen-doelman Bernd Leno in doel zag gaan. Amper zes minuten later was het opnieuw Stindl die op de juiste plaats stond om de gelijkmaker in doel te koppen. Hazard werd vervolgens in de 70e minuut naar de kant gehaald en een minuut later was het de Braziliaanse spits Raffael die de remonte van Mönchengladbach compleet maakte. Drie broodnodige punten voor Mönchengladbach, dat zo verder wegsluipt van de degradatieplaatsen.



In de Italiaanse Serie A is Chievo Verona met 0-1 gaan winnen op bezoek bij Lazio Rome. Het winnende doelpunt werd vlak voor tijd gemaakt door Roberto Inglese (90.). Samuel Bastien werd bij Chievo na 80 minuten vervangen, Sofian Kiyine (Chievo) en Jordan Lukaku (Lazio) kwamen niet van de bank. Oude bekenden Lucas Biglia (ex-Anderlecht) en Sergej Milinkovic-Savic (ex-Racing Genk) speelden bij Lazio de volledige wedstrijd op het middenveld. Lazio blijft door de nederlaag hangen op 40 punten en kan zijn vierde plaats verliezen aan zowel Inter Milaan, Atalanta als AC Milan. Chievo stijgt dankzij de overwinning voorlopig naar de tiende plaats met 28 punten.



Bij Go Ahead Eagles stond Sébastien Locigno (ex-AA Gent en Oostende) aan de aftrap als controlerende middenvelder in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Na 31 minuten kwam Utrecht op voorsprong door een eigen doelpunt van Xandro Schenk. Na een rode kaart voor Darren Maatsen na 61 minuten, slaagde Go Ahead Eagles er niet meer in de score opnieuw in evenwicht te brengen. Locigno speelde de volledige wedstrijd. Go Ahead Eagles blijft zo op de achttiende en laatste plaats in de Eredivisie hangen met amper dertien punten. Utrecht staat zesde met 31 punten.