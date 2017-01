Kompany viert rentree in stijl: "Ik ben de gelukkigste voetballer op aarde!"

Door: Glenn Bogaert

28/01/17 - 20u53 Bron: Manchester City Official

Na regen komt zonneschijn, ook voor Vincent Kompany. Iemand die in zijn carrière al veel regen heeft gevoeld en donderwolken heeft gezien. De 30-jarige aanvoerder van Manchester City vierde vandaag in de FA Cup zijn zoveelste rentree na hardnekkig blessureleed en deed dat met groot succes. En dat maakte de 'skipper' van 'The Citizens' dolgelukkig.

Kompany stond vandaag 90 minuten in de basis tegen het Crystal Palace van Christian Benteke. 0-3, van een geslaagde comeback gesproken. De volgende ronde een feit in de beker en het uithangbord van Man City eindelijk weer helemaal voetballer. "Ik denk dat ik met grote voorsprong de gelukkigste voetballer op aarde ben. Ik heb hier hard voor gewerkt en heb gewacht, gewacht en nog eens gewacht om terug in het team te komen. En dan 90 minuten spelen, is extra mooi. Voor deze club mogen spelen, betekent echt heel veel voor mij."



Alle omstandigheden mee

Het was uitgerekend op het veld van Crystal Palace dat de onfortuinlijke Kompany 70 dagen geleden een kortstondige mislukte comeback maakte. In Selhurst Park viel hij tien weken geleden uit met een hoofdletsel en een knieblessure, een gescheurde mediale band om precies te zijn. Het harde verdict van een jammerlijke botsing met zijn eigen doelman Claudio Bravo. "Alle omstandigheden zaten goed om goed te presteren vandaag, zoals het weer bijvoorbeeld. Ik kon ook een paar keer stevig in duel gaan. Ik ben blij met de manier waarop we speelden in balbezit. Over de hele lijn een prima prestatie van de ploeg. Ik ben heel erg gelukkig." Bekijk HIER het volledige interview met de aanvoerder van Manchester City en de Rode Duivels!