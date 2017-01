Vierdeklasser Wycombe blijft verweesd achter na knotsgekke nederlaag tegen Tottenham (4-3)

Door: redactie

28/01/17 - 18u01

FA Cup Na de uitschakeling van Liverpool eerder op de dag tegen Wolverhampton, hebben de Engelse voetbalfans bijna nog een verrassing van formaat gekregen in de vierde ronde van de FA Cup. Het grote Tottenham Hotspur stond immers op de rand van de uitschakeling tegen vierdeklasser Wycombe Wanderers. De Spurs - met invaller Dembélé - stonden in minuut 90 2-3 in het krijt, maar Dele en Son (in minuut 97) zorgden nog voor een onwaarschijnlijke ommekeer: 4-3. Op de andere velden maakte Kompany de 90 minuten nog eens vol, scoorden Batshuayi en Defour én werd Matz Sels pijnlijk uitgeschakeld.

Tottenham begon zonder Belgen aan de partij en vooral de afwezigheid van Vertonghen en Alderweireld brak de Spurs zuur op. Na 36 minuten stonden de mannen van Pochettino al 0-2 achter tegen Wycombe, een vierdeklasser die tot nu vooral bekend was door zijn bonkige spits Adebayo Akinfenwa. Het was echter niet 'The Beast', maar diens 33-jarige spitsbroer Paul Hayes die twee keer aan het kanon stond.



De Spurs moesten vol aan de bak na rust en daar moest Moussa Dembélé bij helpen. En de Rode Duivel klom met zijn team ook relatief snel op gelijke hoogte. Son en Janssen deden White Hart Lane opgelucht ademhalen. De blamage was vermeden, of toch niet? Zes minuten voor tijd sloeg de ingevallen Thompson iedereen immers met verstomming door de 2-3 voorbij invallersdoelman Vorm te buffelen.



Eén van de grootste verrassingen uit de geschiedenis van de FA Cup leek in de maak, maar dat plezier was de Engelse fans niet gegund. Dele scoorde in de 90e minuut de 3-3 en in de 97e minuut schoot Son de Spurs-aanhang nog naar het delirium (4-3). De bezoekers uit Wycombe lagen languit op het gras, de droom was doorprikt. Maar andermaal heeft de FA Cup haar magie getoond. Lees ook Deze kolos - bijgenaamd 'The Beast' - wil Tottenham vanmiddag het leven zuur maken



