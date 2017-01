Gitzwarte week van Liverpool compleet: Origi en co nu ook uit FA Cup geknikkerd door Wolverhampton

Thomas Lissens

28/01/17 - 15u20

Origi kende nog niet zijn beste namiddag in het shirt van Liverpool. © photo news.

FA Cup Liverpool had vandaag iets recht te zetten na de competitienederlaag tegen Swansea City en de uitschakeling in de League Cup van eerder deze week tegen Southampton. Maar daar zijn Divock Origi en co allerminst in geslaagd. Liverpool ontving in de vierde ronde van de FA Cup tweedeklasser Wolverhampton Wanderers op Anfield en de 'Reds' gingen met 1-2 onderuit. Voor Liverpool was het al de derde thuisnederlaag in één week tijd.