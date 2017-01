Nu dan comeback voor Kompany?

Door: Kristof Terreur

28/01/17 - 12u00

© belga.

Precies 70 dagen na zijn mislukte comeback op Crystal Palace bestaat de kans dat Vincent Kompany vandaag zijn wederoptreden maakt in Selhurst Park. Deze keer in de FA Cup. "Vincent zat vorige week op de bank, dus dat wil zeggen dat hij klaar is om te spelen", zei coach Pep Guardiola. "Hij traint al een tijdje mee en voelt zich goed. Vroeg of laat zullen we het risico moeten nemen. Eén van de komende matchen speelt hij."



De Rode Duivel (30) viel tien weken geleden geblesseerd uit, na een ongelukkige botsing met doelman Claudio Bravo. Hij liep een hoofdletsel op en scheurde bij zijn val de mediale band van de knie. Guardiola wil voor het einde van de maand weten waar zijn aanvoerder staat. Pas dan beslist hij of hij hem opneemt op de lijst voor de tweede ronde van de Champions League.