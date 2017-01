Deze kolos - bijgenaamd 'The Beast' - wil Tottenham vanmiddag het leven zuur maken

Thomas Lissens

video Tottenham ontvangt vandaag vierdeklasser Wycombe Wanderers in de vierde ronde van de FA Cup en bij de 'Chairboys' loopt voorin een echte cultfiguur rond. Die luistert naar de naam Adebayo Akinfenwa (34), of misschien nog liever naar zijn bijnaam: 'The Beast'.

"Stuur me aan WhatsAppje" Akinfenwa in het truitje van AFC Wimbledon, zijn vorige team. © kos. Op het veld verdiende 'The Beast' zijn strepen vooral in de League Two, het vierde niveau in Engeland. Vorig seizoen kon hij AFC Wimbledon met een beslissende strafschop op Wembley nog mee aan promotie naar de League One helpen, maar zijn aflopend contract werd niet verlengd. Akinfenwa lanceerde daarop een opvallende boodschap. "Stuur met een WhatsAppje en ik kom bij je voetballen."



Aanvankelijk hapte er niet meteen een club toe, maar uiteindelijk kon de spits toch terecht bij Wycombe Wanderers. En bij de 'Chairboys' doet Akinfenwa het voorlopig uitstekend. Met tien competitiegoals zorgde hij er mee voor dat Wycombe momenteel vijfde is in de League Two. Bovendien scoorde hij in de derde ronde van de FA Cup de beslissende 2-1 tegen amateurclub Stourbridge, waardoor hij nu met zijn ploegmaats op White Hart Lane mag gaan spelen. © getty.