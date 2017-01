Duw aan vierde official levert Wenger vier speeldagen schorsing en zware boete op

Door: redactie

De Engelse voetbalbond (FA) heeft Arsene Wenger vier speeldagen schorsing en een boete van 25.000 pond (29.336 euro) opgelegd. De Franse coach van Arsenal werd afgelopen weekend in de thuismatch tegen Burnley (2-1) naar de tribunes verwezen, nadat hij de wedstrijdleiding had geschoffeerd en de vierde official had geduwd. Wenger legt zich neer bij de sanctie.

De 67-jarige Fransman ging zondag door het lint nadat Burnley in de blessuretijd bij een 1-0 voorsprong voor de Londense club een penalty kreeg. Wenger schold vierde official Taylor de huid vol, waarop hij van scheidsrechter Moss in de tribunes moest plaatsnemen. De T1 van Arsenal verliet wel zijn technische zone, maar bleef de wedstrijd volgen vanuit de spelerstunnel. Toen Wenger door de vierde official aangespoord werd ook de spelerstunnel te verlaten, duwde hij Taylor weg. De Gunners kregen zelf nog een penalty en wonnen de match uiteindelijk met 2-1.



De Engelse voetbalbond vorderde vier speeldagen schorsing voor Wenger, die zich na de partij meteen verontschuldigde en de sanctie dan ook aanvaardt. "De Professor" is geschorst voor de wedstrijd tegen Southampton in de FA Cup en de Premier League-duels tegen Watford, Chelsea en Hull. Pas op 4 maart mag Wenger in de Premier League opnieuw plaatsnemen in de dug-out. De schorsing geldt niet voor de wedstrijden in de Champions League, waarin Arsenal het in de achtste finales opneemt tegen Bayern München (15 februari en 7 maart).