Guardiola maakt zich geen zorgen over minder productieve De Bruyne

Kristof Terreur

27/01/17 - 23u30

Kevin De Bruyne. © photo news.

Pep Guardiola maakt zich geen zorgen. Toch niet om Kevin De Bruyne. De Rode Duivel (25) scoort veel minder dan vorig seizoen, maar dat neemt zijn trainer erbij: "Hij is een vechter. Hij creëert veel."

Van topspelers verwachten ze in Engeland straffe stats. Zelf is Kevin De Bruyne niet met zijn cijfertjes bezig, maar op zijn pers-conferentie kreeg Guardiola vrijdagmiddag wel de vraag of hij niet meer doelpunten van onze landgenoot verwacht. In alle competities trof De Bruyne dit seizoen 'slechts' vier keer raak. Ter vergelijking: vorig seizoen had hij op hetzelfde moment 12 doelpunten achter zijn naam. In de Premier League leidt De Bruyne wel in de assistranking. "Ik maak me geen zorgen", zei Guardiola. "Kevin heeft enorm veel kansen gecreëerd. Hij heeft een pak assists (10 in alle competities, red) en heeft ook drie of vier keer op de paal getrapt. Hij is een vechter. Hij brengt dit team enorm veel bij. Natuurlijk draait niet alles om Kevin. We moeten als team meer goals maken en beter leren verdedigen. Daar werken we aan."



De Bruyne zit in de kern voor het FA Cupduel tegen Crystal Palace, maar het is niet zeker of hij in actie komt. Woensdag, tegen West Ham, speelt hij zijn vijftigste match in de Premier League. Zijn impact, qua goals en assists, is vergelijkbaar met andere spelmakers, aanvallende middenvelders en flankspelers in hun eerste 50 matchen in de Engelse topklasse. Met 10 goals en 18 assists - rechtstreeks een voet in 28 goals - nestelt hij zich in het volgend rijtje: Alexis Sánchez (24 goals, 9 assists in eerste 50 matchen), Juan Mata (13 goals, 19 assists), Rafael van der Vaart (20 goals, 12 assists), Eden Hazard (15 goals, 15 assists), Dimitri Payet (11 goals, 18 assists), Kevin De Bruyne (10 goals, 18 assists), Riyad Mahrez (17 goals, 10 assists), Roberto Firmino (17 goals, 9 assists), Dele Alli (16 goals, 10 assists), Santi Cazorla (13 goals, 13 assists), Christian Eriksen (16 goals, 9 assists), Mesut Özil (9 goals, 15 assists), David Silva (9 goals, 15 assists) en Philippe Coutinho (8 goals, 12 assists).