Geen League Cup-finale voor Liverpool, ook invaller Origi kan geen potten breken

25/01/17 - 23u10

Niet Liverpool, maar wel Southampton heeft zich geplaatst voor de finale van de EFL Cup (League Cup). De Reds, die de heenmatch al met 1-0 hadden verloren, gingen vanavond in eigen huis met de billen bloot. Shane Long stelde in minuut 91 de kwalificatie veilig.

Liverpool, met Mignolet 90 minuten op de bank, slaagde er -op een reuzekans voor Sturridge in de tweede helft na- nooit in echt aanspraak te maken op de overwinning. Rode Duivel Divock Origi kreeg in het slot van trainer Jurgen Klopp nog een tiental minuten om het tij te doen keren, maar tevergeefs. In de toegevoegde tijd rondde Shane Long (91) een counter rustig af en hij schoot Southampton richting Wembley. Daar treft het Hull City of Manchester United, die morgen onder elkaar uitmaken wie de tweede finalist wordt. Op Old Trafford werd het twee weken geleden 2-0 na doelpunten van Mata en Fellaini. Voor Liverpool is het zowaar de tweede thuisnederlaag op rij nadat er vorige zaterdag verrassend met 2-3 van Swansea verloren werd.