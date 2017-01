Ondanks heerlijke vrije trap Ronaldo zal Real Madrid dit jaar Copa del Rey niet winnen

Door: redactie

25/01/17 - 23u04

© epa.

video Wat was het lang geleden: Cristiano Ronaldo die een vrije trap binnenschoot. De Portugese supervedette kogelde tegen Celta de Vigo de 1-1 tegen de touwen in de return van de kwartfinales van de Copa del Rey. Een heerlijke goal die niet mocht baten. Real Madrid werd immers uitgeschakeld na een 2-2 gelijkspel. Celta had vorige week de heenmatch gewonnen in Bernabeu (1-2). Weg triplete.

Real Madrid uitgeschakeld in de Copa del Rey ondanks een goal van Ronaldo © epa. Zidane groet zijn collega Berizzo © epa. Celta ging vorige week verrassend genoeg winnen in Bernabeu, waardoor Real vol aan de bak moest in Estadio Balaídos. Maar het waren de Galiciërs die op slag van rust op voorsprong kwamen na een owngoal van de ongelukkige Danilo. Real moest dan mínstens twee keer scoren om door te stoten naar de laatste vier.



Geen sinecure, maar net dan stond Cristiano Ronaldo op. De aanvaller poeierde een vrije trap ongenaakbaar tegen de touwen. 1-1 en Real rook plots weer zijn kans. Dat was echter buiten Daniel Wass gerekend die de partij in het slot leek te zullen beslissen. Lucas Vazquez maakte echter weer gelijk voor Real, dat uiteindelijk één doelpunt tekort kwam voor een plek in de halve finales.



Een daverend succes voor onze landgenoot Theo Bongonda die een hele wedstrijd tussen de lijnen stond. Celta, dat in de competitie achtste staat, treft in de halve finales mogelijk Alaves, Atlético Madrid of Barcelona/Sociedad. Lees ook Atletico Madrid naar halve finale Copa del Rey, invalbeurt voor Carrasco



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! Bongonda en Guidetti vieren de openingsgoal © reuters. © afp. © afp.