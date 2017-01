Gerrard keert naar Liverpool terug als jeugdtrainer

Door: redactie

20/01/17 - 20u43 Bron: Belga

© reuters.

Premier League Steven Gerrard keert terug naar Liverpool. Hij zal een rol als trainer vervullen in de jeugdopleiding van 'The Reds'. Dat maakte de Engelse club op zijn website bekend. Gerrard zette in november 2016 een punt achter zijn actieve voetbalcarrière en keert nu terug naar de club waarbij hij vrijwel zijn volledige loopbaan actief was.