Chinese voetbalbond wil ook salarisplafond instellen

Door: redactie

20/01/17 - 12u38 Bron: Belga

Carlos Tevez, met z'n 722.000 euro per week de bestbetaalde voetballer ter wereld. Hij tekende een contract bij Shanghai Shenhua. © epa.

Na een strengere beperking op het aantal buitenlanders in de Chinese Super League, wil de Chinese voetbalbond ook werk maken van een salarisplafond. Dat kondigde de voetbalbond gisteravond aan in een persbericht. Het wil op die manier de astronomische lonen van buitenlandse topvoetballers aan banden leggen.

"De Chinese clubs zullen duidelijkheid moeten verschaffen omtrent hun budgettaire situatie en zo de bronnen van hun financiering moeten blootgeven. Op basis van de inkomsten van de clubs zal een salarisplafond worden vastgelegd", klinkt het.



Maandag limiteerde de Chinese voetbalbond het aantal buitenlanders per Chinese club nog tot drie. Eerder waren er dat vier. De clubs moeten ook in iedere wedstrijd minstens twee jonge Chinese voetballers (onder 23 jaar) opstellen.



De federatie neemt deze maatregelen omdat het vindt dat er "ook op een proportionele manier moet geïnvesteerd worden in de jeugdopleiding van eigen spelers". Het komt hiermee tegemoet aan de verzuchtingen van veel supporters en analisten.



Het afgelopen jaar trokken topspelers als Oscar (Shanghai SIPG), Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortuna), Carlos Tevez (Shanghai Shenhua) en Rode Duivel Axel Witsel (Tianjin Quanjian) voor astronomische bedragen naar de Chinese Super League, waar het nieuwe seizoen begin maart start.