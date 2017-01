WOOW! Nainggolan flikt het weer en trapt Roma met pareltje en kopbalgoal ronde verder

Door: redactie

19/01/17 - 22u50

video Radja Nainggolan verkeert in bloedvorm, zoveel is zeker. De middenvelder van AS Roma maakte vanavond tegen Sampdoria al zijn vierde én vijfde doelpunt in amper acht wedstrijden en zette op slag van rust met een heerlijke volley zijn ploeg op weg naar de kwartfinales van de Coppa Italia. Dzeko, El Sharaawy en nog eens Nainggolan tekenden na de pauze voor de 4-0 eindstand.