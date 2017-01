Kristof Terreur

Partnerships met een noodlefabrikant, een tractorbedrijf en een verfmerk. U kan het zo gek niet bedenken. Ondanks uitblijvend sportief succes is Man United na 11 jaar weer de rijkste voetbalclub ter wereld. Met dank aan het Engels tv-contract, maar ook dankzij een doordacht commercieel beleid. Glory, glory Marketing United.

De top van de wereld. Zijn eerste plaats in de Deloitte Money League, de jaarlijkse ranking van voetbalclubs op basis van de inkomsten, hoefde Man United gisteren niet eens extra in de verf te zetten. Na een recordboekjaar in 2015/2016 had United het enigszins verwacht. 689 miljoen euro aan inkomsten in één seizoen: geen enkele club deed ooit beter en met de centen uit een verbeterde televisiedeal in aantocht lijkt niemand de Engelse topclub de komende jaren van zijn voetstuk te kunnen duwen. Zelfs Real Madrid, de vorige nummer één niet. De geldmachine draait gesmeerd. Zelfs zonder sportieve olie. Een zevende plaats in de Premier League in 2014, een vierde in 2015, een vijfde in 2016 en twee afwezigheden in de Champions League hebben het imago niet aangetast. Man United is met voorsprong het sterkste voetbalmerk ter wereld. Van Afrika, tot in Amerika. Van op de Himalaya tot in de woestijn.



