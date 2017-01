Carrasco en Atlético zo goed als zeker van halve finale na makkelijke zege tegen Eibar

© afp.

Schrijf maar op: Atlético Madrid speelt de halve finale van de Copa del Rey. Yannick Carrasco en co. hadden in de heenwedstrijd van de kwartfinale geen kind aan Eibar. Griezmann, Correa en Gameiro zorgden voor een duidelijke 3-0 zege.

In de Primera Division lijkt de titel niet voor dit jaar te zijn. Om toch nog een prijs te pakken dit seizoen, richt Atlético Madrid zijn pijlen op de Copa del Rey. In de heenwedstrijd van de kwartfinale kreeg het met Eibar geen hapklare brok voorgeschoteld. Met een negende plek in de competitie doen de mannen van José Luis Mendilibar het uitstekend. Coach Diego Simeone nam geen risico's en gooide zijn sterkst mogelijke elf tussen de lijnen. Mét Yannick Carrasco dus. Op het halfuur zette Antoine Griezmann de Rojiblancos op de goede weg. Na de pauze diepten Angel Correa en Kevin Gameiro de score verder uit tot 3-0. De terugmatch van volgende week is daardoor in één klap overbodig gemaakt. Carrasco werd na 66 minuten vervangen.