's Werelds bestbetaalde voetballer komt aan in China en dat levert dergelijke taferelen op

Door: redactie

19/01/17 - 14u16

© ap.

Carlos Tevez is aangekomen in Shanghai en dat zullen ze daar geweten hebben. De Argentijn, die werd ingelijfd door Shanghai Shenhua en zo met 722.000 euro per week ineens de bestbetaalde voetballer ter wereld is geworden, kwam vanochtend aan op de Shanghai Pudong International Airport en hij werd opgewacht door een massa dolenthousiaste fans. "Carlos, Carlos", weergalmde dan ook door de aankomsthal. Hierbij enkele illustraties van hoe het er aan toeging.