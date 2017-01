Moet Witsel zich al zorgen maken over zijn Chinees avontuur? "De chaos is hier compleet!"

Door: Glenn Bogaert

Over de spraakmakende transfer van Axel Witsel naar China is de voorbije weken al heel veel gezegd en geschreven, iedereen heeft intussen ook al zijn mening gegeven over de verrassende keuze die de Rode Duivel gemaakt heeft. Bij Tianjin Quanjian lijkt de sportieve uitdaging eerder beperkt en op de koop toe besliste de Chinese voetbalbond vlak na de overgang van onze landgenoot om de regels op het aantal buitenlanders bij de clubs strenger te maken.

Om de ontwikkeling van Chinees talent te waarborgen en mogelijk te maken, werd beslist dat er per match nog maar drie buitenlanders op het veld mogen staan. Eentje minder dan vroeger dus, toen waren het er vier. Het zou gaan om orders van bovenaf, met name de overheid. En dat lijkt niet in het voordeel van de ambitieuze club van Axel Witsel. Diens voorzitter liet zich al ontgoocheld uit over het feit dat hij door de maatregel Radamel Falcao van AS Monaco niet meer kon halen. Sportief lijkt Tianjin dan ook getroffen te worden en dat lijkt ook de 28-jarige Witsel wat zorgen te baren. Bij de NOS klinkt het als volgt: "Onze voorzitter is ambitieus. Hij heeft mij gekocht en ik weet dat hij nog meer buitenlanders wil halen. Al is dat niet makkelijk met de nieuwe regels in China. Toch hoop ik dat hij nog iemand koopt."



Meer buitenlanders = betere competitie

De Engelse journalist Mark Dreyer, die sinds 2007 in Peking woont en het Chinese voetbal op de voet volgt, trekt aan de alarmbel: "Het is oneerlijk. Sommige clubs zullen al vijf buitenlanders hebben. Sommige aankopen van de laatste dagen blijken nu waardeloos. Kunnen de contracten nog verbroken worden? Willen deze spelers nog wel in China blijven? De chaos is compleet!" Axel Witsel beseft alvast dat de nieuwe regels een serieuze impact hebben op de dromen en doelen van zijn team: '"Natuurlijk moeten Chinese spelers de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Maar het is ook jammer want met meer buitenlanders wordt de competitie ook beter. Ik hoop dat ze nog van gedachten veranderen en dat de club nog meer buitenlanders kan kopen. Het neemt niet weg dat ik blij ben met mijn keuze."



Niet zomaar geld incasseren

Er lijkt in ieder geval veel druk op de schouders van de ex-speler van Standard en Zenit te liggen, hoe minder buitenlanders, hoe meer er gekeken wordt naar de zeldzame exemplaren. Witsel beseft dat ook: "Ik kan niet beweren dat ik niet ook voor het geld naar hier gekomen ben", vertelde de Rode Duivel aan NOS-correspondent Marieke de Vries. '"Maar ik kan niet alleen mijn geld incasseren en voor de rest op mijn lauweren rusten. Ik moet hard werken om de club beter te maken." Hard werken en hopen op soepelere regels...