Manchester United onttroont Real Madrid en wordt rijkste voetbalclub ter wereld

Manchester United mag zich de rijkste voetbalclub ter wereld noemen. Dat blijkt uit de twintigste editie van de Deloitte Football Money League. De club van coach Jose Mourinho en Rode Duivel Marouane Fellaini doorbreekt de hegemonie van Real Madrid, dat de voorgaande elf jaren op de eerste plaats prijkte. De Madrilenen zakken zelfs naar plaats drie, rivaal FC Barcelona blijft tweede.

De Mancunians haalden in het seizoen 2015-2016 voor 689 miljoen euro aan inkomsten binnen. Daarmee blijft het Barcelona (620,2 miljoen) en Real (620,1) voor. Bayern München (591 miljoen) en Manchester City vervolledigen de top vijf. Met Arsenal, Chelsea en Liverpool staan er nog drie Premier League-clubs in de top tien.



De twintig rijkste clubs zijn samen goed voor 7,4 miljard euro aan inkomsten, zo berekende Deloitte. Dat is een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar, toen bedroegen de inkomsten nog 6,6 miljard. Er staat overigens geen Belgisch team in het klassement.