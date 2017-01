Door: Kjell Doms

19/01/17

© afp.

In een interview met een Spaans radiostation heeft Louis van Gaal ontkend dat hij met pensioen gaat. "Er is een reële mogelijkheid dat ik stop, maar die beslissing is zeker nog niet definitief", vertelde Van Gaal, die in december nog een aanbod van Valencia afwees. "De Nederlandse media schrijven maar wat." Vorige maand overleed de schoonzoon van van Gaal, daardoor neemt hij zeker een 'sabatical'. Hij keert op z'n vroegst volgend seizoen pas terug als trainer.